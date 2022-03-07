В МИД РФ отреагировали на решение Германии поставлять оружие Украине

Россия разочарована принятым Германием решением о поставках оружия на территорию Украины. Об этом в беседе с РИА Новости заявил директор третьего Европейского департамента Министерства иностранных дел РФ Олег Тяпкин.

Кроме того, он добавил, что Москва выражает серьезную обеспокоенность в связи с тем, что оружие может оказаться в руках членов террористических группировок и мародеров.

«Глубоко разочарованы тем, что правительство ФРГ в нарушение собственного национального законодательства и юридических ограничений на уровне ЕС отошло от ранее проводившегося им сбалансированного курса в этом вопросе, что было обусловлено в том числе соображениями исторической ответственности со стороны ФРГ по отношению к народам бывшего СССР», - сказал дипломат.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что решение властей Германии о поставках вооружения Украине является возмутительным жестом, идущим вразрез со сбалансированной политикой, которую Берлин вел в этом вопросе ранее.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил о начале специальной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственность за возможное кровопролитие будет на совести киевского режима.

Позднее в российском МО обратили внимание, что ВС РФ не наносят ударов по городам Украины. Как отметили в ведомстве, высокоточными средствами идет выведение из строя военной инфраструктуры.