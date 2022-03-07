Минобороны РФ: ВКС и ПВО сбили 14 самолетов, вертолетов и БПЛА Украины

Российская боевая авиация и силы ПВО уничтожили 14 самолетов, вертолетов и беспилотников вооруженных сил Украины. Об этом на специальном брифинге для журналистов сообщил официальный представитель Минобороны Российской Федерации Игорь Конашенков.

«Вчера вечером истребительной авиацией ВКС России и войсковой ПВО были сбиты еще три Су-27 военно-воздушных сил Украины в районе Полтавы, один Су-25 в районе Гостомеля, два вертолета Ми-24 в районе Макарова и восемь беспилотных летательных аппаратов, в том числе "Байрактар ТБ-2"», - рассказал Конашенков.

Ранее в Министерстве обороны России предупредили соседние страны о недопустимости использования их аэродромов для базирования украинских боевых самолетов.

В ведомстве заявили, что обладают достоверной информацией о самолетах Украины, ранее перелетевших в Румынию и другие приграничные страны. Официальный представитель МО РФ, генерал-майор Игорь Конашенков подчеркнул, что использование аэродромной сети других стран для базирования боевой авиации с возможностью последующего применения против ВС РФ может расцениваться как вовлечение данных государств в вооруженный конфликт.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Юрий Хведчин