Цена газа в Европе побила исторический рекорд

Стоимость природного газа в Европе обновила исторический максимум и составила 2800 тысячи долларов за тысячу кубометров, о чем свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Энергетический рынок Европы штормит последние месяцы. Еще весной прошлого года тысяча кубометров газа обходилась в 250-300 долларов, но уже к осени цены резко пошли вверх преодолев сначала отметку в тысячу долларов а потом и в две тысячи.

Такие стабильно высокие цены наблюдаются впервые в истории европейских газовых хабов. Среди причин столь резкого роста стоимости углеводородов, эксперты видят низкий уровень заполняемости подземных хранилищ Европы, высокий спрос на газ в Азии и ограниченные предложения со стороны основных поставщиков.

Что касается российских поставщиков, то Москва выполняет все свои контрактные обязательства по прокачке топлива в Европу.