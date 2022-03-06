СЦКК сообщил, что с 17 февраля в ЛНР погибли 6 человек и 8 ранены из-за обстрелов ВСУ

В Луганской Народной Республике за 17 дней - в период с 17 февраля по 5 марта 2022 года зафиксировано 657 обстрелов. При этом погибли шесть мирных жителей республики. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За период с 17 февраля по 5 марта представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано 657 обстрелов территории республики со стороны вооруженных формирований Украины с применением тяжелого вооружения. Погибли 6 мирных жителей и 8 получили ранения», - сообщает РИА Новости сообщение представительства ЛНР.

Приводится информация, что разрушено и повреждено 150 домостроений и 21 объект гражданской инфраструктуры также получил повреждения.

Министерство обороны России 3 марта показало кадры встречи подразделений Вооруженных Сил России и Луганской Народной Республики в поселке Новоайдар.

Также местный житель Николай рассказал «Звезде» о прежней жизни, когда власть в стране вершили радикальные элементы. По его словам, теперь появилась возможность что-то приобрести из продуктов.