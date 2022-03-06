В одном из штабов «Правого сектора»* обнаружили ноутбук с разведывательными данными, при этом устройство имело лицензионный номер реестра НАТО. Соответствующее заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин.

«Боевики нацбатальонов имеют допуск особого уровня секретности от Североатлантического альянса. В данном ноутбуке - детализированная карта местности с нанесенным расположением наших подразделений», - объяснил он в ходе пресс-конференции.

Пушилин добавил, что это является прямым доказательством того, что НАТО оказывало помощь националистам на Украине, в то время как руководство Североатлантического альянса неоднократно заявляло, что на украинской территории нет сил военного блока.

«И вот перед вами прямые доказательства того, что НАТО выступала на стороне украинского режима», - подчеркнул лидер ДНР.

Глава Донецкой народной республики также рассказал, что ВСУ планировали атаковать Крым и Донбасс весной текущего года.

«Наступательная операция должна была начаться 8 марта текущего года. Факты указывают на то, что вторжение планировалось одновременно как на территорию республик Донбасса, так и в Российскую Федерацию - в Крым», - поделился информацией он.

При этом Денис Пушилин продемонстрировал карту Крыма с нанесенными на ней точками расположения войск.

*«Правый сектор» - террористическая организация, запрещенная в РФ