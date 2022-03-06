American Express приостанавливает операции в РФ

Американская финансовая компания American Express объявила о приостановке любых операций в РФ: карты, выпущенные в РФ будут работать только в стране, а карты, выпущенные за границей перестанут работать в России. Об этом объявлено на сайте компании.

«American Express приостанавливает все операции в России. В результате карты American Express, выпущенные по всему миру, больше не будут работать в магазинах или банкоматах в России», – сказано в сообщении.

Также отмечено, что компания прекращает все бизнес-операции в Белорусии.

«Карты, выпущенные в России российскими банками, больше не будут работать за пределами страны в глобальной сети American Express», – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что American Express приняла решение о приостановлении сотрудничества с российскими банками.