МО РФ: Киев не идет на контакт по вопросу эвакуации Харькова и Сум

Власти Украины всяческими способами отвергают взаимодействие по вопросам эвакуации большого количества населения из городов Харьков и Сумы, в которых в настоящее время удерживаются тысячи граждан, включая иностранцев. Об этом сообщили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию, созданном на базе Национального центра управления обороной РФ.

«Кроме того, до настоящего времени украинская сторона категорически отвергает какое-либо взаимодействие по вопросам эвакуации большого количества людей из Харькова и Сумы, где удерживаются тысячи мирных граждан, в том числе иностранных государств», - указали в штабе.

До этого также сообщалось, что Украина отвечает отказом на предложения российской стороны открыть гуманитарные коридоры в Харькове и Сумах. По словам начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаила Мизинцева, вместо содействия выводу мирного населения из районов ведения боевых действий украинские радикалы мешают эвакуации граждан в безопасные места.