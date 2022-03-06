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Минобороны РФ: радикалы на Украине деморализуют местных и проводят этнические чистки

Виталий Музыка
21:24 06.03.2022
На мирных жителей и иностранцев на Украине оказывается сильное психологическое давление.
Минобороны РФ: радикалы на Украине деморализуют местных и проводят этнические чистки
© Фото: Pavel Nemecek CTK Globallookpress
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На Украине проводятся этнические чистки, оказывается давление на граждан, не поддерживающих действующую власть, лиц без украинских паспортов увозят в неизвестном направлении. Об этом сообщили журналистам в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине, созданном на базе Национального центра управления обороной РФ.

«С целью деморализации мирных жителей и иностранцев в украинских СМИ появились сообщения о создании Киевом лагерей для граждан, не поддерживающих действующий режим, а также людей, не являющихся гражданами Украины», - сказали в штабе.

Радикалы проводят этнические чистки, вламываются в дома и квартиры гражданского населения, проводят проверку документов на улицах, лиц без украинских паспортов увозят в неизвестном направлении.

Ранее сообщалось, что Украина отвечает отказом на предложения российской стороны открыть гуманитарные коридоры в Харькове и Сумах.

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