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В Минобороны сообщили, что националисты сорвали вторую попытку эвакуации из Мариуполя

21:18 06.03.2022
Как отметили в структуре, украинская сторона не выполнила взятые на себя обязательства.
В Минобороны сообщили, что националисты сорвали вторую попытку эвакуации из Мариуполя
© Фото: Илья Питалев РИА Новости
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В Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию, созданном на базе Национального центра управления обороной РФ, заявили, что киевский режим дезинформировал население о переносе режима тишины. Поэтому, отметили в структуре, вторая попытка эвакуации жителей из Мариуполя сорвалась.

«Сегодня в рамках проведения гуманитарной операции Российская Федерация в очередной раз предприняла попытку эвакуации мирных граждан из Мариуполя, при этом были детально проработаны и согласованы с украинской стороной маршруты, время и место встречи гуманитарной колонны. Россией выполнены все условия по созданию гуманитарного коридора», - сообщили в штабе.

Как сообщили в структуре, украинская сторона не выполнила взятые на себя обязательства. При этом дезинформацию населения Мариуполя о переносе режима тишины в штабе назвали «тотальным обманом и предательством своего народа».

Ранее сообщалось, что в городе Херсон националисты пытаются сорвать процесс выдачи гуманитарной помощи местным жителям. Срыв акции происходил по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов

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