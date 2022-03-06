В стране и мире Из Ростова в ЛНР доставили гумпомощь жителям освобожденных районов Из Ростова-на-Дону в ЛНР доставлено более 130 тонн гуманитарной помощи населению. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Илья Питалев РИА Новости Читайте нас на: Из Ростова-на-Дону в Луганск для оказания помощи местному населению доставлена очередная партия гуманитарного груза общим объемом более 130 тонн. Груз включает в себя продукты питания – крупы, мясные и рыбные консервы, кондитерские и хлебобулочные изделия, конфеты и сладости, бутилированную питьевую воду. Гуманитарная помощь будет оказана жителям освобожденных районов, нуждающимся и пострадавшим от боевых действий. Ранее сообщалось, что ситуация в украинских городах с продуктами становится критической. Действия украинских националистов усугубляют ее. Российские военные доставили около 140 тонн гуманитарного груза в Херсон. Но радикалы препятствуют получению гуманитарной помощи, устраивая провокации. Материал подготовили Виталий Музыка и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика