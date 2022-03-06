В стране и мире Украина попросила страны G7 исключить Россию из МВФ и ВБ Виталий Музыка Премьер-министр Украины подписал обращение к странам G7 с просьбой о прекращении членства РФ в МВФ и ВБ. © Фото: Gao Jing Xinhua Globallookpress Читайте нас на: Украина направляет официальное обращение к странам G7 с просьбой исключить Россию и Белоруссию из Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ). Обращение подписал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Подписал официальное обращение к США, Канаде, Великобритании, ФРГ, Франции, Италии и Японии о прекращении членства России и Белоруссии в МВФ и всех организациях ВБ», — передает RT со ссылкой на Twitter Шмыгаля. Ранее сообщалось, что Всемирный банк подготовил кредит Украине на сумму в 500 миллионов долларов и прорабатывает пакет дополнительной помощи в размере 200 миллионов долларов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика