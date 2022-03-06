Путин обсудил с премьером Израиля спецоперацию по защите Донбасса

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, в ходе которого стороны обменялись точками зрения по поводу специальной военной операции по защите Донбасса на Украине. Кроме того, Путин и Беннет условились в дальнейшем оставаться на связи.

«Был продолжен обстоятельный обмен мнениями о ситуации в связи с проводимой Россией специальной военной операцией по защите Донбасса, в том числе с учетом самых последних контактов Нафтали Беннета с руководителями ряда государств», - сказано в сообщении на сайте Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин провел переговоры в Кремле с израильским премьером. Тогда стороны также обсудили ситуацию на Украине.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.