В ДНР сообщили об эвакуации более 300 человек из Мариуполя

Из Мариуполя, находящегося под контролем украинской стороны, по гуманитарным коридорам эвакуировались уже более 300 человек. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР, отмечая регулярные провокации со стороны Украины.

«Несмотря на провокации украинских националистов в направлении гуманитарных коридоров, Донецкая Народная Республика эвакуировала из Мариуполя и населенных пунктов его пригородной зоны в Новоазовский район более 300 человек», - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

Ранее российской стороной был объявлен «режим тишины» с 5 марта 10:00 часов по московскому времени для выхода жителей Мариуполя и Волновахи. Обозначенные действия были согласованы с украинской стороной.