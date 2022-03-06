Шойгу поздравил Терешкову с 85-летием

Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу поздравил первую в мире женщину-космонавта и Героя Советского Союза Валентину Терешкову с 85-летием.

В своем поздравлении глава оборонного ведомства подчеркнул, что именно благодаря ее героизму, стойкости и работоспособности на благо страны она и снискала большой авторитет и уважение россиян. Шойгу отметил и активную жизненную позицию первой женщины-космонавта.

«В этот знаменательный день хочу в очередной раз выразить Вам признательность за взаимодействие и внимание к вопросам патриотического воспитания молодежи», – подчеркнул Сергей Шойгу.

Ранее Российское общество «Знание» организовало встречу с Валентиной Терешковой для активистов Российского движения школьников. Вместе с Валентиной Владимировной со школьниками пообщался Олег Дмитриевич Кононенко - российский космонавт, Герой Российской Федерации.