Минобороны РФ показало кадры сложивших оружие военнослужащих ВСУ

Военнослужащим Вооруженных сил Украины, которые прекратили сопротивление и сдались, дали возможность связаться по телефону с родными и рассказать об условиях, в которых они находятся. Они отмечают гуманное уважительное отношение к себе.

Они также рассказали, что находятся на территории Луганской народной республики. Их регулярно кормят и обеспечивают всем необходимым. Также они говорят, что в ближайшее время их отпустят домой.

Ранее были опубликованы кадры с острова Змеиный, где украинские военные сложили оружие и были направлены в Крым. Моряки Черноморского флота с уважением отнеслись к решению украинских военнослужащих. Всех их обеспечили индивидуальными рационами питания и бутилированной водой.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов