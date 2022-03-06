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Мужество и отвага: три подвига российских военнослужащих на Украине

12:29 06.03.2022
Российские военнослужащие проявили мужество и дали отпор украинским националистам.
Мужество и отвага: три подвига российских военнослужащих на Украине
© Фото: ТРК "Звезда"
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Дивизион под командованием майора Дмитрия Абакумова 25 февраля вступил в бой с превосходящими силами противника на востоке Украины. Умелыми действиями вверенного ему подразделения огневыми ударами было поражено более 10 боевых машин и экипажей БМ-21 «Град» украинских националистических формирований. Это обеспечило прорыв хорошо укрепленной обороны противника и создало условия для наступательных действий войск.

На следующий день, в ходе ответного огня со стороны националистов, артиллерийским огнем дивизиона противнику были нанесены значительные потери, в том числе уничтожен командный пункт противника, что способствовало успешному прорыву подразделений Луганской Народной Республики.

Командир отделения мотострелковой роты младший сержант Антон Демидов 28 февраля в ходе выполнения специальной задачи обнаружил замаскированные огневые позиции реактивной артиллерийской батареи украинских националистов. Заметив, что экипажи начали готовиться к перемещению на новые огневые позиции, Антон Демидов в одиночку вступил в бой. В результате его точной наводки, удалось полностью уничтожить батарею ВСУ огнем артиллерии.

Командир взвода старший лейтенант Андрей Шаповалов 2 марта в составе возглавляемой группы попал в засаду националистов. Находясь под плотным огнем противника Андрей лично уничтожил три боевые машины пехоты и зенитную установку врага. Благодаря грамотным и уверенным действиям старшего лейтенанта Шаповалова, потерь среди его группы не допущено. Старший лейтенант Андрей Шаповалов представлен к награждению орденом Мужества.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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