СМИ: Киев мог получить от США оружейный плутоний

Киев мог получить от Соединенных Штатов плутоний, который можно использовать для создания ядерного оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в неназванном российском ведомстве.

«Для ускорения этих НИОКР из-за рубежа на начальном этапе был получен плутоний необходимого качества. По имеющейся информации, США уже осуществляли передачу этого материала своим партнерам. Есть основания полагать, что и в "украинском случае" не обошлось без участия Вашингтона», - утверждает источник.

Согласно информации агентства, ключевую роль в создании ядерного оружия может сыграть Национальный научный центр Харьковского физико-технического института.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти Украины должны осознавать, что если они продолжат разговоры о размещении ядерного оружия на территории страны, то в дальнейшем встанет вопрос о будущем украинской государственности.