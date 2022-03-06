ВС РФ взяли под контроль пять населенных пунктов под Донецком и продвинулись на 11 километров

Вооруженные силы в ходе наступления в рамках спецоперации на Украине взяли под контроль пять населенных пунктов в Донецкой области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков. Российские подразделения продвинулись на 11 километров.

«Подразделения российских Вооруженных Сил в ходе наступательных действий взяли под контроль населенные пункты Приютное, Завитне-Бажанне, Старомлыновка, Октябрьское и Новомайское. Продвижение вперед составило 11 километров», - заявил Конашенков.

Также сообщается о массированном ударе в ходе которого был поражен был поражен 61 объект военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины. Среди них военная техника, склады боеприпасов, пункты управления и радиолокационные посты.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов