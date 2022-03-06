Ракетные войска РФ уничтожили комплекс С-300 на Украине

Ракетными войсками уничтожен зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, сообщил в Минобороны РФ.

Кроме того, сообщается, что бомбардировочной и штурмовой авиацией поражены три зенитных ракетных комплекса «Бук М1» и три радиолокационных станции ВСУ.

Также за прошедшие сутки истребительной авиацией и ПВО ВКС России сбито четыре самолета Су-27 и один МиГ-29 в районе Житомира, Су-27 и Су-25 в районе Радомышля, один Су-25 в районе Нежина, два вертолета Ми-8 в районе Киева, шесть беспилотных летательных аппаратов, в том числе «Байрактар ТБ-2».

Всего за время операции поражено 2203 объекта военной инфраструктуры Украины.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео выдвижения подразделений ВДВ в Киевской области в рамках специальной военной операции на Украине.

Напомним, несколько звеньев фронтовой авиации РФ на днях перебазировались на один из важнейших военных аэродромов. Оттуда теперь штурмовики, истребители и бомбардировщики каждый день вылетают на задания в рамках спецоперации на Украине.

Отмечается, что авиация РФ способна работать сразу по нескольким направлениям наступления - так, рядом со штурмовиками и бомбардировщиками располагаются и истребители-перехватчики МиГ-31.

Материал подготовили: Алиса Кононенко, Николай Баранов