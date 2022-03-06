Армия Истребители и ПВО ВКС РФ сбили за сутки 8 украинских военных самолетов В числе сбитых: четыре Су-27 и один МиГ-29 в районе Житомира, Су-27 и Су-25 в районе Радомышля и Су-25 в районе Нежина. © Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России Читайте нас на: Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры в ходе спецоперации на Украине. В результате ударов, совершенных вечером 5 марта и утром 6 марта, поражены 61 объект инфраструктуры и аэродром ВВС Украины в Староконстантинове. За прошедшие сутки истребители и ПВО ВКС России сбили 4 самолета Су-27 и 1 МиГ-29 в районе Житомира, Су-27 и Су-25 в районе Радомышля, 1 Су-25 в районе Нежина, 2 вертолета Ми-8 в районе Киева, а также 6 БПЛА, в том числе «Байрактар ТБ-2». Российские бомбардировщики и штурмовики поразили 3 зенитных ракетных комплекса «Бук М1» и 3 радиолокационных станции ВСУ. Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика