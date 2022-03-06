В скальном чреве: опубликованы кадры «внутренностей» главного Северомуйского тоннеля

Команда «Военной приемки» побывала внутри самого большого тоннеля России, Северомуйского, являющегося частью Байкало-Амурской магистрали. На кадрах программы видно, насколько внушительны его обводы.

Рельсы в нем крепятся напрямую к железнодорожным плитам, без деревянных шпал. Поэтому на них вообще нет стыков, а идущий по ним поезд двигается без единого стука. Температура в тоннеле - постоянная, поэтому такая конструкция имеет место быть - рельсы не изменяют форму со временем.

Для Северомуйского тоннеля была разработана автоматическая система управления технологическими процессами. Она отвечает за работу ворот, за противопожарную сигнализацию и за многое другое. В штольне также установлен и сейсмодатчик. Он находится в коробе и закрыт на замок.

Северомуйский - один из первых российских «умных» тоннелей. Такая по-настоящему большая система автоматического управления была разработана для него впервые в стране.

Самый длинный тоннель - Чертов мост для поездов и 500 метров ада для автомобилей - съемочная группа «Военной приемки» возвращается на БАМ. И собирается выяснить, как продвигается строительство дублера магистрали в одном из самых тяжелых для освоения мест на планете, причем в самое сложное время года - зимой, когда морозы доходят до минус 50 градусов, а техника ломается от любого неосторожного движения. Человек и вовсе может получить обморожение в любой момент. Смотрите «Военная приемка. БАМ. Стройка. Зима» на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на канале в Youtube.