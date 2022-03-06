Микроклимат штольни: как устроен самый большой тоннель в России

Один из самых интересных объектов Байкало-Амурской магистрали и всей России - самый большой в России тоннель длиной 15 километров 343 метра - Северомуйский. Пробитый в зоне вечной мерзлоты, он не сквозной, а закрывается воротами.

Они особенно важны, чтобы сохранить микроклимат внутри строения - если их не будет, начнется промерзание тоннеля и его разрушение. В Северомуйском тоннеле пробиты две штольни - основная и техническая, в которую спустилась съемочная группа «Военной приемки».

В транспортно-дренажной штольне курсирует небольшой состав, перевозящий работников внутри тоннеля. Вагончик рассчитан на 18 человек. Во времена строительства тоннеля, эту узкоколейку использовали для вывоза грунта и для доставки железнодорожников.

Самый длинный в России тоннель - Чертов мост для поездов и 500 метров ада для автомобилей - съемочная группа «Военной приемки» возвращается на БАМ. И собирается выяснить, как продвигается строительство дублера магистрали в одном из самых тяжелых для освоения мест на планете, причем в самое сложное время года - зимой, когда морозы доходят до минус 50 градусов, а техника ломается от любого неосторожного движения. Человек и вовсе может получить обморожение в любой момент. Смотрите «Военная приемка. БАМ. Стройка. Зима» на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на канале в Youtube.