Атака «Аллигатора»: кадры уничтожения укрепленных позиций ВСУ вертолетами армейской авиации Ка-52
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения укрепленных позиций ВСУ ударами вертолетов армейской авиации Ка-52. Они ликвидировали в том числе и огневые позиции бронетехники ВСУ и живую силу противника.
Экипажи армейской авиации выполнили пуски управляемых и неуправляемых ракет парами с малых высот, уничтожив замаскированный пункт управления и опорный пункт подразделений ВСУ.
Результаты уничтожения укрепрайона ВСУ фиксировались средствами объективного контроля.
Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов