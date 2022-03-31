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«Музей западных ценностей»: сирийские спецслужбы показали коллекцию оружия боевиков

Игорь Лапик
06:11 31.03.2022
«Звезда» выяснила, какое вооружение западные страны поставляли сирийским боевикам.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На поляне во дворе базы сирийских спецслужб выложена целая коллекция оружия поверженного врага. Абсолютно весь этот арсенал - западного производства. Его использовали в своих черных целях иностранные наемники и террористы всех мастей. По состоянию некоторых образцов видно, что они буквально только что с поля боя.

По этому вооружению можно изучать географию оборонной промышленности стран НАТО. Американские штурмовые винтовки, бельгийские автоматические ружья, гранатометы производства Чехии и Польши, противотанковые средства совместных производств.

К примеру, потрепанный крупнокалиберный итальянский пулемет фирмы Breda времен Муссолини воевал еще до Второй Мировой. Таких раритетов полно. Западные поставщики, вооружая боевиков, продали им весь хлам, годами хранившийся на складах. 

Западных партнеров не волновало, насколько эффективным их старое оружие будет на поле боя. Главное - продать и заработать. Пример тому вот этот американский комплекс для пуска противотанковых ракет. Дорогой, сложный и очень немобильный.

Американцам и европейцам не важно, каких боевиков поддерживать - сирийских или украинских. И уж точно их не интересуют жизни тек, кто возьмет в руки их оружие. Главное, чтобы покупали. За ширмой красивых лозунгов о правах человека скрывается чисто коммерческий интерес.

«Американское производство основано на постоянном потреблении. Эти винтовки делались одноразовыми, чтобы постоянно обновлять подачу оружия, чтобы промышленность Америки работала и постоянно покупали оружие. Им было невыгодно делать оружие, как наши автоматы. Иначе их никто не будет покупать. Капиталистическая экономика стоит на прибыли, и им невыгодно делать на века, качественно», - объяснил один из военнослужащих.

Из всего показанного «Звезде» трофейного вооружения больше всего образцов из США. Противотанковый ракетный комплекс ТОУ, рядом контейнер для реактивного гранатомета СМО, хорошо известная винтовка М-16 фирмы «Кольт», боеприпасы от Винчестера... И это лишь малая часть всего американского арсенала, стоявшего на вооружении у сирийских террористов.

На всех этих иностранных трофеях кровь солдат правительственной армии и мирных граждан. Боевые действия, как еще недавно в Сирии, так и сейчас на Украине, пополняют карманы западных торговцев оружием. Их не интересуют вопросы этики и страдания матерей павших воинов. Они стремятся только к выгоде и личному обогащению, превращая каждую каплю славянской крови в доллары. 

«Страны Запада, Америка только подогревают своими поставками  вооружения войну. Специально разжигают очаги напряженности, чтобы мирные жители были в постоянном напряжении. А значит, это уже преступники сами по себе, это банда. Так что никакие благие цели не могут служить оправданием для поставки данного вооружения бандитам», - заявил военнослужащий группировки ВС РФ в Сирии Александр Соболев.

Судьба тех, кто пользовался этими автоматами, минами и ракетами - печальна. Так будет всегда и везде. Это оружие и боеприпасы уже не причинят никому вреда. Их удел - лежать на траве под мирным солнечным небом и быть экспонатами музея западных ценностей.

Материал подготовили Алиса Краузова и Николай Баранов

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