Помогают всем: чеченский медик рассказал о работе в Мариуполе

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Ситуация в Мариуполе, страдающем от постоянных обстрелов и находящемся на грани гуманитарной катастрофы, продолжает оставаться тяжелой. Чтобы помочь находящимся в городе мирным гражданам и военнослужащим, в одном из жилых домов был оборудован полевой госпиталь. Для работы в нем из Чеченской Республики специально приехали медики.

Группа в составе семи врачей и троих водителей оказывает неотложную помощь, после чего специалисты транспортируют людей в медучреждения. В сутки через них проходит около 15-20 человек и более.

К настоящему моменту две медицинские бригады трудятся в Мариуполе уже вторую неделю. Сначала прием велся в реанимационном автомобиле. Затем специалистам предоставили помещение, что заметно увеличило возможности оказания помощи.

«Мы считаем, что это как операционная... Здесь есть возможность провести инфузионную терапию, противошоковую терапию», - рассказал один из медиков.

Самым тяжелым случаем, с которым за прошедшее время столкнулись профессионалы на Украине, стал случай матери с маленькой дочерью, получивших минно-взрывные травмы. Женщина была доставлена с осколочным ранением беда, а маленькая девочка, пяти-шести лет на вид, прибыла с ранением в голову. Именно для того, чтобы спасать таких пациентов, чеченские врачи и прибыли в Мариуполь.