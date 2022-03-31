Из сгоревших домов в безопасность: как принимают беженцев в российском пункте пропуска «Логачевка»

Через «Логачевку» многие жители Харькова, его пригородов и населенных пунктов, близких к линии соприкосновения, приезжают в Россию.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Объятья через шлагбаум с родственниками и друзьями. На пункте пропуска «Логачевка» с российской стороны границы десятки людей на автомобилях ждут своих близких. Как все здесь говорят, «оттуда». Ждут иногда часами: частные перевозчики не работают по расписанию. Объезжают районы, где идут обстрелы и где можно напороться на диверсантов ВСУ.

Этот пункт пропуска восточнее основных и спокойнее. Жители Харькова, его пригородов и близлежащих населенных пунктов, находящихся на линии соприкосновения, въезжают в Россию отсюда. Так безопаснее. Западнее все транспортные артерии, даже проселочные дороги, круглосуточно обстреливаются ВСУ и Нацгвардией.

Основной поток беженцев в «Логачевке» - люди на легковых автомобилях. Но есть и те, кто не на колесах. Множество жителей республик Донбасса, которые ездили на Украину по делам, в гости, или на отдых.

На обочине пожилая семейная пара. Рядом с ними пара пакетов - это все, что удалось вынести из сгоревшего дома. Николай и Галина Мазка прибыли из города Попасная Луганской области. В пожаре сгорели все документы супругов, их деньги и банковские карточки. Все эти долгие недели они жили у друзей, но и это жилище разбомбили несколько дней назад. Тогда решились: нужно уезжать. В России ждет сын. Добираются к нему. А пока, пройдя контроль, вслух размышляют о пережитом.

Деньги, чтобы заплатить перевозчику, который доставит до границы с Россией, дала соседка из Попасной. Женщина тоже решилась выбираться к родственникам. По дороге проводник напугал стариков, сказав, что без документов русские вас к себе не пустят. Позже пограничники переубедили семью Мазка.

«Пропустили. Молодцы. Спасибо... Вошли в положение. Дай Бог здоровья, всего самого доброго», - поблагодарили супруги.

Сейчас уже все позади, пожилую пару к сыну довезет зять соседки из Попасной. Как и десяткам людей, перешедших пункт пропуска «Логачевка», им больше не придется засыпать и просыпаться под грохот разрыва снарядов.