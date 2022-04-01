Решительные действия в ответственный момент: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине

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Капитан Руслан Ахмедов, командир понтонной роты

В ходе ведения инженерной разведки маршрутов передвижения российских войск капитаном Русланом Ахмедовым была обнаружена диверсионно-разведывательная группа украинских националистов, осуществляющая минирование путей движений в районе одного из населенных пунктов и подступов к нему.

Мгновенно оценив ситуацию, Руслан, доложив командованию о готовящейся провокации, используя рельеф местности, вместе с подчиненными занял позиции и приготовился дать бой врагу. Выявив огневые позиции пулеметчиков, российские инженеры сосредоточенным огнем подавили их, после чего начали вести огонь по националистам. В ходе боя диверсанты отступили, бросив тяжелое вооружение и взрывчатку.

Выставив охранение, Руслан вместе с подчиненными приступил к разминированию путей прохода российской колонны. В ходе разминирования Руслан лично обнаружил и обезвредил 35 мин западного производства.

Благодаря решительным действиям, высокому уровню профессиональной подготовки капитана Руслана Ахмедова было обеспечено оперативное и безопасное продвижение войск в заданный район. При этом, потерь в подразделении российских инженеров не допущено.