Решительные действия в ответственный момент: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине
Военнослужащие ВС РФ продолжают демонстрировать решительность и профессионализм в ходе проведения спецоперации по защите ДНР и ЛНР.
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Фото: Минобороны России
В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.
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Капитан Руслан Ахмедов, командир понтонной роты
В ходе ведения инженерной разведки маршрутов передвижения российских войск капитаном Русланом Ахмедовым была обнаружена диверсионно-разведывательная группа украинских националистов, осуществляющая минирование путей движений в районе одного из населенных пунктов и подступов к нему.
Мгновенно оценив ситуацию, Руслан, доложив командованию о готовящейся провокации, используя рельеф местности, вместе с подчиненными занял позиции и приготовился дать бой врагу. Выявив огневые позиции пулеметчиков, российские инженеры сосредоточенным огнем подавили их, после чего начали вести огонь по националистам. В ходе боя диверсанты отступили, бросив тяжелое вооружение и взрывчатку.
Выставив охранение, Руслан вместе с подчиненными приступил к разминированию путей прохода российской колонны. В ходе разминирования Руслан лично обнаружил и обезвредил 35 мин западного производства.
Благодаря решительным действиям, высокому уровню профессиональной подготовки капитана Руслана Ахмедова было обеспечено оперативное и безопасное продвижение войск в заданный район. При этом, потерь в подразделении российских инженеров не допущено.
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Подполковник Анатолий Лукин, командир гаубично-артиллерийского дивизиона
Группой российских разведчиков были обнаружены тщательно замаскированные и укрепленные позиции украинских националистов, готовящих наступление на российские подразделения. В качестве наступления планировалось нанесение ракетно-артиллерийских ударов по нашим позициям.
Дивизиону под командованием подполковника Анатолия Лукина была поставлена задача лишить радикально настроенных националистов артиллерийской поддержки и сорвать их наступление.
Оперативно разместив дивизион на позициях, на основании полученных разведданных, благодаря грамотным действиям подполковника Лукина и слаженным действиям подчиненного ему личного состава в ходе огневого удара по позициям врага было поражено два миномета калибра 122 мм, одна реактивная система залпового огня БМ-1 «Град», углубленные огневые позиции противника, а также более 20 националистов. Противник, лишенный огневой поддержки, был вынужден отступить и покинуть занимаемые ранее позиции.
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Сержант Юнус Умархаджиев, заместитель командира взвода
Ночью, выполняя специальные задачи в составе дозора, сержант Юнус Умархаджиев обнаружил движение вражеской колонны с техникой. Оценив силы противника, Юнус принял решение силами дозора организовать засаду.
Грамотно используя рельеф местности благодаря высокому уровню тактической подготовки Юнус вынудил противника попасть в подготовленный «тактический мешок», после чего, исключив все варианты отступления противника, навязал бой.
Несмотря на ожесточенное сопротивление окруженных украинских радикалов, по итогам боестолкновения было уничтожено 6 машин и 11 человек живой силы противника.
Часть националистов, понимая, что им не выбраться из окружения, сдались в плен российским военным и в ходе допроса сообщили о готовящихся засадах для российских колонн.
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Старший лейтенант Сергей Моргунов, командир зенитной ракетной батареи
Батарея, под руководством старшего лейтенанта Сергея Моргунова выполняла задачи по воздушному прикрытию командного пункта российских подразделений от авиации противника.
Нападение украинских националистов сопровождалось поддержкой артиллерии и авиации, а также применением средств постановки помех.
Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Сергей оперативно оценил обстановку, грамотно поставил задачи подчиненному личному составу и лично, действуя в составе расчета, приступил к огневому поражению воздушных целей.
Находясь под плотным артиллерийским обстрелом противника, регулярно меняя стартовые позиции, расчету Сергея удалось уничтожить два вражеских вертолета, один БПЛА-корректировщик огня и один БПЛА-постановщик помех.
Смелые и решительные действия лейтенанта Моргунова лишили наступающие силы поддержки с воздуха, а также возможности корректировать огонь. Всего за время проведения специальной военной операции благодаря грамотным и решительным действиям старшего лейтенанта Сергея Моргунова уничтожено восемь воздушных целей, в том числе два вертолета, два БПЛА-«Байрактар», один БПЛА-постановщик помех и три БПЛА-корректировщика.
Материал подготовили Алиса Краузова и Олег Давыденко
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