В самом пекле: как Донецкий металлургический завод поддерживает город во время спецоперации

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Несмотря на военное положение, работа в доменном и сталеплавильном цехах Донецкого металлургического завода не прекращается ни на минуту. Здесь выплавляют сталь, чугун и изготавливают шлак, в том числе на нужды города.

Сейчас на заводе работает 6,5 тысяч человек. Три работника погибли под обстрелами. Доменные печи, как и жизнь здесь, не останавливаются. Идет выпуск чугуна и шлака. Около 1700 тонн чугуна получают ежедневно.

Работники продолжают трудиться даже под обстрелами. Говорят, выбирать не приходится, все еще нужно чем-то кормить семью. Доменную печь не остановить и работники нужны все время, а к атакам на заводе уже привыкли.

Вторая точка - сталеплавильный цех. Из выплавляемого металла разливают стальные заготовки, которые затем реализуются на экспорт в Россию. В связи с санкциями усложнилась процедура закупки сырья в РФ.

Металлургическое предприятие в настоящее время не просто выполняет план, но оказывает помощь городу. Шлак, изготовляемый здесь, используют для восстановления дорог.