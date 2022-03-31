Расчеты «Мста-С» Балтфлота разгромили «противника» под Калининградом

В ходе ведения огня военнослужащие применяли различные типы боеприпасов от обычных снарядов до осколочно-фугасных с различными взрывателями.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Военнослужащие артиллерийского дивизиона танкового полка армейского корпуса Балтийского флота во время учения в рамках полевого выхода уничтожили условного противника на полигоне в Калининградской области.

По замыслу тактического эпизода, в ходе проведения воздушной разведки расчетом БЛА «Орлан-10» было вскрыто скопление живой силы и техники условного противника. Для максимального поражения неприятеля были задействованы артиллерийские подразделения, в которые входили расчеты 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С». Артиллеристы массированным непрерывным огнем с разных направлений с закрытых огневых позиций окружили условного противника, исключая любые виды сопротивления.

В ходе ведения огня военнослужащие применяли различные типы боеприпасов от обычных снарядов до осколочно-фугасных с различными взрывателями. Во время всего тактического эпизода, в небе беспрерывно находился беспилотный летательный аппарат «Орлан-10», который обеспечивал корректировку огня и объективный видеоконтроль поражения мишеней.

Применение данной методики позволяет нанести максимальный урон, в результате которого противник лишается способности оказывать сопротивление.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов.