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В ДНР сообщили об обстреле Донецка и Озеряновки украинскими боевиками

Игнат Далакян
20:29 31.03.2022
Сообщается, что в ходе обстрела ВСУ использовали РСЗО «Град» и крупнокалиберные снаряды.
В ДНР сообщили об обстреле Донецка и Озеряновки украинскими боевиками
© Фото: Maxym Marusenko ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк и Озеряновку ракетами из РСЗО «Град» и крупнокалиберными снарядами. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Согласно сообщению Telegram-канала организации, по населенному пункту Озеряновка было выпущено 14 снарядов калибром 122 мм, а по Петровскому району города Донецк - 20 ракет из БМ-21 «Град».

Ранее в министерстве обороны РФ рассказали о продвижении войск ЛДНР в ходе спецоперации. Как отметил представитель российского оборонного ведомства, группировка войск Донецкой Народной Республики установила контроль над частью Новобахмутовки.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

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