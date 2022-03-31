Исполняющий обязанности мэра Бердянска передал беженцам из Мариуполя гуманитарную помощь

В городе Бердянске на побережье Азовского моря Запорожской области живут сотни беженцев из Мариуполя.

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На побережье Азовского моря, в городе Бердянске Запорожской области, на территории детского оздоровительного лагеря теперь живут сотни беженцев из Мариуполя. Раньше этим людям приходилось неделями жить в сырых подвалах, укрываясь от постоянных бомбежек и обстрелов украинских военных, рассказал в интервью корреспонденту RT исполняющий обязанности мэра Бердянска Александр Сауленко. Он приехал к беженцам, чтобы раздать гуманитарную помощь и просто поддержать.

Александр Сауленко передал беженцам коробки с продуктами питания, теплые вещи, обогреватели. Сейчас более семи тысяч мариупольцев находятся в Бердянске, люди живут в летних домиках, большинство размещены в частном секторе.

«Могу сказать, что мариупольцы понимают, кто их защищает, кто нападает. То, что случилось в Мариуполе, порождено зверствами и провокациями украинских националистов», - рассказал он.

По словам и.о. мэра в магазинах не хватает продуктов, остатки были завезены еще при украинской власти, снабжение пока не восстановлено. Продукты которые есть на рынке, традиционно привозили из Херсона и Николаевской области.

«Сейчас есть картошка, капуста появилась, из сел привозят свинину», - объяснил Сауленко.

Наладить взаимодействие с бывшими сотрудниками правоохранительных органов пока не удалось, улицах работает Росгвардия. Позже планируется сформировать народные дружины из числа добровольцев, которые будут помогать поддерживать порядок и законность.

Выдачу социальных пособий и пенсий в Бердянске планируется в рублях.

«Поскольку списков нет, мы планируем создать пункты, куда люди смогут приходить с удостоверениями, подтверждающими их право на получение денег, и выдавать по десять тысяч рублями, чтобы они могли что-то купить», - уточнил и.о. мэра.

По словам Александра Сауленко, главное сейчас — построить коммуникацию с российскими военными, с предпринимателями из России и выстроить разрушенные логистические связи для обеспечения жителей города продовольствием, лекарствами, бензином.

С местными предпринимателями уже достигнута договоренность, чтобы пожарные и скорая помощь могли заправляться бесплатно, и выезжать к людям на аварии.