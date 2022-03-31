Глава ДНР распорядился сформировать администрацию Мариуполя
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин распорядился организовать в Мариуполе администрацию республики. Исполнение указа возложено на Управление внутренней политики главы ДНР.
«Главе администрации города Мариуполя поручается: обеспечить разработку, согласование с Администрацией Главы ДНР и утверждение положения об администрации города Мариуполя, ее структуры и штата, организовать в установленном порядке проведение мероприятий, связанных с государственной регистрацией администрации города Мариуполя», - говорится в сообщении на сайте главы ДНР.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об открытии дополнительного гуманитарного коридора для эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя в Запорожье. Для успешного осуществления гуманитарной операции предлагается ее провести при непосредственном участии представителей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного Комитета Красного Креста.