В стране и мире Глава ДНР распорядился сформировать администрацию Мариуполя Алексей Курильченко Главе администрации города поручено организовать мероприятия по регистрации. © Фото: Maximilian Clarke, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин распорядился организовать в Мариуполе администрацию республики. Исполнение указа возложено на Управление внутренней политики главы ДНР. «Главе администрации города Мариуполя поручается: обеспечить разработку, согласование с Администрацией Главы ДНР и утверждение положения об администрации города Мариуполя, ее структуры и штата, организовать в установленном порядке проведение мероприятий, связанных с государственной регистрацией администрации города Мариуполя», - говорится в сообщении на сайте главы ДНР. Ранее в Минобороны РФ сообщили об открытии дополнительного гуманитарного коридора для эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя в Запорожье. Для успешного осуществления гуманитарной операции предлагается ее провести при непосредственном участии представителей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного Комитета Красного Креста. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика