В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Глава ДНР распорядился сформировать администрацию Мариуполя

Алексей Курильченко
15:35 31.03.2022
Главе администрации города поручено организовать мероприятия по регистрации.
Глава ДНР распорядился сформировать администрацию Мариуполя
© Фото: Maximilian Clarke, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин распорядился организовать в Мариуполе администрацию республики. Исполнение указа возложено на Управление внутренней политики главы ДНР.

«Главе администрации города Мариуполя поручается: обеспечить разработку, согласование с Администрацией Главы ДНР и утверждение положения об администрации города Мариуполя, ее структуры и штата, организовать в установленном порядке проведение мероприятий, связанных с государственной регистрацией администрации города Мариуполя», - говорится в сообщении на сайте главы ДНР.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об открытии дополнительного гуманитарного коридора для эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя в Запорожье. Для успешного осуществления гуманитарной операции предлагается ее провести при непосредственном участии представителей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного Комитета Красного Креста.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:13 В стране и мире
Путин заявил, что страны Запада должны открыть счета в банках РФ для оплаты газа
15:12 Спорт
Глава FIFA не рассматривает вариант исключения РФС из организации
14:00 Армия
В МО РФ заявили об удерживании Украиной в своих портах 68 иностранных судов
14:46 В стране и мире
Видео
ФСБ задержала в Крыму причастного к сотрудничеству со спецслужбами Украины гражданина РФ
13:03 Армия
Видео
МО РФ публикует кадры уничтожения опорного пункта ВСУ высокоточным оружием
Популярное
МО РФ: киевский режим своими преступными действиями создал минную угрозу судам причерноморских стран
Видео
МО РФ публикует кадры уничтожения опорного пункта ВСУ высокоточным оружием
Видео
ПВО ВКС РФ сбили 18 украинских беспилотников за сутки, включая один «Байрактар»
Видео
МО РФ опубликовало доказательства использования режимом Зеленского синагоги в Умани в военных целях
Видео
Груды бетона и обломки: опубликованы кадры с места обстрела ВСУ жилой многоэтажки в Донецке
Видео
С точностью до двух метров: как работают знаменитые «Искандеры» ВС РФ в ходе спецоперации на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.