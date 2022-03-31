Люди в подвалах и снайперы на верхних этажах: что известно об обстановке в Мариуполе

Журналисты «Звезды» разведали обстановку в одном из наиболее пострадавших украинских городов - Мариуполе.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Российская армия патрулирует район. Журналисты «Звезды» перемещаются по улицам Мариуполя, не отходя далеко от стен, ведь в районе идет бой.

На каждой улице валяются разнокалиберные гильзы, отстреленные тубусы от гранатометов. Не все националисты заблокированы на заводе «Азовсталь». Те, что еще не ликвидированы, пытаются покинуть город разрозненными группами, и в любой момент можно нарваться на одну из них.

Драмтеатр в центре Мариуполя подорвали две недели назад. Сейчас подходить к нему близко небезопасно: линия фронта постоянно сдвигается.

Дом Ирины Кузнецовой, а точнее то, что от него осталось, совсем рядом. Женщина рассказывает о событиях 17 марта, предшествовавших подрыву театра националистами.

«Прилетело с той стороны. С подконтрольной Украине, вроде как, территории», - указала местная жительница.

Ирина искала в тот день девятнадцатилетнюю дочь, Викторию. Девушка на последнем месяце беременности. О ее судьбе мать до сих пор не знает. Все дома в этом районе непригодны для жизни. Относительно безопасным прибежищем стал Храм Покрова Божией Матери.

Здесь, на улице Соборной в центре города в глубоком подвале прячутся более 100 человек. Очень много человек. Местные жители просят, чтобы сюда привезли гуманитарную помощь.

Запасы еды и воды подходят к концу. За продуктами на Запорожское шоссе, где их выдают - ходит молодежь. Путь несколько километров. Электричества в подвале нет. Одна из проблем, которая требует экстренного решения - эвакуация стариков.

Связи с внешним миром нет уже месяц. У большинства родственники в России. Люди надеются, что в новостных эфирах друзья и близкие их узнают.

В соседнем районе журналисты встретили пару экипажей Т-72 ВС России. При ведении боевых действий в городе танк - практически идеальная машина. Но всегда есть одно «но»: вертикальный уровень подъема пушки 13,5 градусов, и противник этим пользуется. Снайперы и гранатометчики прячутся на верхних этажах.

Безусловно, можно отработать по вражеской позиции из крупнокалиберного пулемета. Но тогда стрелок подвергает себя опасности.

«Вот этот дом, который подбит, я отрабатывал на удаление метров триста. Как бы и мне тоже безопаснее было. Потому что у противника тоже есть "Джавелины", "Птуры"», - объяснил командир танка с позывным «Барин».

Командир экипажа говорит, что их танк выдержал попадания РПГ. Зарубежные противотанковые и зенитно-ракетные комплексы представляют большую опасность для нашей техники. Именно такие Европа и США поставляли на Украину годами и особенно активно снабжали ВСУ последние несколько месяцев.