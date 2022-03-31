Бастрыкин поручил проверить нацеливающие детей на ненависть к РФ украинские учебники истории
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить информацию о фальсификации истории в украинских учебниках, нацеливающих детей на ненависть к РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Проанализировать содержание украинских учебников по истории с привлечением специалистов по истории и дать правовую оценку тому факту, что украинские школьные учебники нацеливают детей на ненависть к России и русскому языку», - сказано в сообщении.
Поручение было дано вследствие заявления Министерства просвещения РФ об искажении исторической правды в украинских учебниках и фактической фальсификации.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил обновить дизайн паспорта гражданина Российской Федерации, по его мнению, в главном документе нужно проиллюстрировать важные исторические и культурные события страны.