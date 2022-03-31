Бастрыкин поручил проверить нацеливающие детей на ненависть к РФ украинские учебники истории

Следователи совместно со специалистами историками изучат украинские учебники на факт фальсификаций и дадут правовую оценку.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить информацию о фальсификации истории в украинских учебниках, нацеливающих детей на ненависть к РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Проанализировать содержание украинских учебников по истории с привлечением специалистов по истории и дать правовую оценку тому факту, что украинские школьные учебники нацеливают детей на ненависть к России и русскому языку», - сказано в сообщении.

Поручение было дано вследствие заявления Министерства просвещения РФ об искажении исторической правды в украинских учебниках и фактической фальсификации.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил обновить дизайн паспорта гражданина Российской Федерации, по его мнению, в главном документе нужно проиллюстрировать важные исторические и культурные события страны.