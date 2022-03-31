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Концерт памяти артиста Василия Ланового состоялся в Музее Победы

алиса краузова
00:59 31.03.2022
В московском Музее Победы прошел заключительный концерт в рамках творческого конкурса «Пробуждая сердца», посвященного памяти Василия Ланового.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В среду, 30 марта, в Москве состоялся итоговый концерт творческого конкурса «Пробуждая сердца», организованного «Бессмертным полком России» в память об артисте и сопредседателе движения Василии Лановом. Мероприятие прошло в Музее Победы.

В концерте приняли участие народные и заслуженные артисты России, а также студенты курса Евгения Князева, группа «Гармонь-драйв», хор имени Виктора Сергеевича Попова и арт-проект «Опера-драйв». Ведущим мероприятия стал Евгений Кунгуров.

Во время памятного концерта прошло награждение в рамках подведения итогов проекта «Пробуждая сердца». Для участия в конкурсе было подано свыше 10 000 заявок, и лишь около двух десятков человек оказались в числе победителей. Финансовую поддержку конкурса обеспечил Президентский фонд культурных инициатив.

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