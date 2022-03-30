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Город в руинах: зарубежным журналистам показали разрушенную Волноваху

Ксения Николаева
алиса краузова
02:08 30.03.2022
Представители иностранной прессы увидели масштаб разрушений в городе Волновахе в рамках пресс-тура «Za правду».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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От дома Нины Чичило остались сплошные руины. В дворах, где находится ее разрушенное жилище, подразделения ВСУ устроили штаб. Людей выгоняли из их квартир и вели атаки, а при уходе ставили растяжки и сжигали квартиры. Убегая от обстрелов, с собой хватали самое ценное. Для Ирины это кошка Милка. Вместе с ней в подвале женщина пережила всю блокаду.

Жизнь в этих дворах продолжается, несмотря ни на что. Воду греют на кострах, готовят здесь же. В подвалах остаются те, кому идти больше некуда.

Все это время люди прячутся от бомбежек и обстрелов в подвале. Тут есть импровизированная кухня и здесь же размещают свои вещи, которые удалось забрать с собой, и спят - прямо на полу, подстелив матрасы или одеяла. Нет ни газа, ни света, ни тепла.

Волонтеры общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова раздают гуманитарные наборы: овощи, мясо, крупы. За несколько минут выстраивается целая очередь. Люди рады любой помощи.

В рамках пресс-тура «Za правду» делегация Чеченской Республики и представители ДНР показывают журналистам, как в освобожденные города Донбасса возвращается мирная жизнь. Бои за Волноваху идут на окраинах. Сам город - или то, что от него осталось - уже отбили.

Практически каждый район города сейчас выглядит одинаково - полуразрушено и запустело. Все дома в ужасающем состоянии. Жить здесь уже невозможно. Массированным атакам этот город подвергался постоянно. Представителей прессы предупредили, что ходить можно только по асфальту. Подходить к земле и траве опасно - везде могут быть мины и растяжки. В городе остается спящая ячейка националистов.

Напротив- городская больница с родильным отделением. Подразделения ВСУ использовали ее как укрепрайон, в операционных устанавливали боевые точки, загоняли технику. Здесь же держали пленных. Медперсонал и пациентов, при этом, сгоняли в подвалы.

Операции в медучреждении проводили прямо во время атак. Под грохотом снарядов принимали роды. За это время здесь появились на свет шестеро детей: четыре девочки и два мальчика.

«Девочки бегали под обстрелами и поднимались, пока больница была целая, на этажи. Шили в перевязочных, пытались какую-то помощь оказать. И, бывало, одна сестра шьет, другие носят стол, потому что не знают, с какой стороны прилетит», - рассказала медсестра Юлия Ромащенко.

Городской школе тоже «прилетело» со всех сторон. После ее освобождении военные нашли учебники, по которым детям должны были преподавать переписанную историю. Для младшеклассников книги с рассказами о видах оружия и минах. Учебники истории 10 и 11 класса пропитаны русофобией.

Теперь образовательную программу заменят. Об этом на встрече с журналистами рассказывает Денис Пушилин. По словам главы ДНР, в освобожденных районах все преступления нацистов тщательно фиксируются. И каждое будет преследоваться по закону. Работы предстоит немало. Однако основная задача сейчас - восстановить мирную жизнь в освобожденных городах.

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