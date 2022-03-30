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В МО РФ сообщили, что из Украины и ЛДНР эвакуировано более 500 тысяч человек с начала спецоперации

22:26 30.03.2022
По данным министерства обороны, из Мариуполя за сутки спасено 3 063 человека, а всего с начала спецоперации - 111 865.
В МО РФ сообщили, что из Украины и ЛДНР эвакуировано более 500 тысяч человек с начала спецоперации
© Фото: V Ictor XinHua Globallookpress
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Начальник Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что за прошедшие сутки из опасных районов Украины и ЛДНР эвакуированы в Россию 20 495 человек, из которых 3 384 - дети. В общей сложности с начала проведения специальной военной операции по защите Донбасса эвакуировано 509 425 человек, в числе которых 104 807 детей.

Из Мариуполя за сутки спасено 3 063 человека, а всего с начала спецоперации - 111 865. По словам Мизинцева, государственную границу России пересекли 62 382 единицы личного автотранспорта, из них за сутки - 2 534 единицы.

«По результатам ежедневного мониторинга обращений граждан Украины на «горячую линию» Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине в федеральные органы исполнительной власти, различные общественные организации, а также в субъекты Российской Федерации к родным, близким и знакомым, проживающим в России, установлено, что значительная часть насильно удерживаемого националистами в украинских городах населения, по-прежнему, ищет любые возможности для эвакуации на территорию России», - сказал начальник НЦУО РФ на брифинге.

Подобных обращений за сутки поступило 1674. Всего в базе данных их уже 2 734 079 с конкретными фамилиями и адресами из 2 118 населенных пунктов Украины, отметил представитель министерства. Также в качестве «живого щита» украинские националисты продолжают удерживать в заложниках более 4,5 миллионов мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе и более, чем в двух десятках других крупных населенных пунктов, а также 6 476 иностраннцев из 19 государств.

Кроме того, начальник НЦУО РФ сообщил, что Вооруженные силы России открывают дополнительный гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя в Запорожье (с промежуточным пунктом в Бердянске). Михаил Мизинцев заявил, что для успешного осуществления гуманитарной операции предлагается ее провести при непосредственном участии представителей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного Комитета Красного Креста.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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