В МО РФ рассказали о критической гуманитарной ситуации в Харькове

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Начальник Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что в нескольких подконтрольных Киеву населенных пунктах стремительно ухудшается гуманитарная обстановка. Но наиболее критическая ситуация сложилась в Харькове. По словам Мизинцева, в городе ввели комендантский час, а местные жители укрываются в подвалах.

«Во многих домах нет отопления, света и газа, коммунальными службами восстановительные работы не проводятся. В больницах гражданскому населению в медицинской помощи отказывают, лечат только военнослужащих ВСУ и боевиков территориальной обороны. Жизненно важные лекарственные препараты в аптеках отсутствуют», - сказал начальник НЦУО РФ на брифинге.

Более того, Мизинцев подчеркнул, что в городе продуктовые магазины работают по два-три часа в день, в них практически нет покупателей, потому что у многих граждан попросту нет денег. Мужчины, которые остались в городе, не выходят из своих домов, отметил представитель военного ведомства. Они боятся, что их насильно заберут в батальоны теробороны, поэтому на улицы выходят лишь женщины и старики.

«По телефону и в социальных сетях люди стараются не общаться, осторожны в высказываниях, так как СБУ проводит массовые аресты гражданских лиц. Только за предположительно хорошее отношение к России людей забирают и они не возвращаются», - добавил Мизинцев.

Также представитель МО РФ подчеркнул, что украинские националисты по-прежнему применяют тактику размещения тяжелой военной техники в жилых кварталах. Боевики работают по приказу киевских властей - использовать любое необходимое им имущество и технику гражданского населения, заходить в квартиры и оборудовать в них огневые точки, а если хозяева будут сопротивляться - расстреливать их на месте, сказал Мизинцев.

Неонацисты также заблокировали в городе мирных жителей, они находятся у боевиков в заложниках в качестве «живого щита». По словам представителя Минобороны, граждане не могут выехать по гуманитарным коридорам, их личные автомобили подвергаются обстрелам из стрелкового оружия и минометов.

«Террористы националистических батальонов создали так называемые “летучие эскадроны смерти”, которые на насильно изъятых у мирного населения автомобилях повышенной проходимости, переоборудованных в “бандер-мобили”, разъезжают по улицам города и с целью запугивания горожан ведут беспорядочную стрельбу из крупнокалиберных пулеметов по жилым домам», - рассказал начальник НЦУО РФ.

Михаил Мизинцев обратился к международным организациям, включая ООН, ОБСЕ и Международный Комитет Красного Креста с настоятельной просьбой принудить власти Киева к выполнению ими гуманитарных обязательств не только в Харькове, но и в других населенных пунктах Украины.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.