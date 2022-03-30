Под завалами: как украинские боевики продолжают обстреливать мирных жителей Донецка и Мариуполя

Обстрел Текстильщика стал уже вторым за 12 дней. Другой дом был обстрелян националистическими батальонами с помощью «Градов» 18 марта.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Район Текстильщик регулярно подвергается обстрелам с западного направления, где войска Народной милиции ДНР идут в наступление на вооруженные формирования Украины. Боевики отстреливаются ракетами по жилым кварталам Донецка, ведь путей отхода у них попросту нет.

Восьмой и девятый этажи одного из жилых домов были прошиты и снесены, а седьмой этаж провалился на шестой. Плиты перекрытий сложились словно карточный домик. Спасатели МЧС осуществляют поиск людей при помощи дронов. Погибли два человека. Из дома были эвакуированы 29 человек, они ждали, пока спасатели найдут их родственников.

С травмой головы из-под завалов извлекли полуторагодовалого ребенка. Тех, кому удалось выжить, ищут по этажам с собаками. Соседи оказывали помощь сотрудникам МЧС, они нарисовали поквартирный план дома от руки и рассказали о составах семей, которые жили на верхних этажах.

Часть снаряда разорвалась в 300 метрах от многоэтажного дома, прямо на школьном футбольном поле. Ударной волной с корнями вырвало несколько деревьев, а на месте происшествия съемочная группа «Звезды» обнаружила составные части снаряда, его корпус и начинку.

Специалисты центра контроля и координации ДНР заявили, что обстрел жилого дома украинскими военными проводился из реактивной системы залпового огня «Ураган», которая установлена в Орловке на позициях ВСУ в более 15 километрах от Донецка.

«Вооруженные формирования Украины, а именно 56-я отдельная мотопехотная отдельная бригада военнослужащих произвели обстрел из РСЗО БМ-27 «Ураган» мирного поселка Текстильщик Кировского района города Донецка. Данный поселок в основном состоит из девятиэтажных домов», - рассказал начальник отдела по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества СУ Генпрокуратуры ДНР Виктор Гаврилов.

Обстрел Текстильщика стал уже вторым за 12 дней. Другой дом был обстрелян националистическими батальонами с помощью «Градов» 18 марта. Тогда погибли четыре женщины. И уже сегодня, 30 марта, после попадания ракеты в дом обстрелы продолжались.

Восточная сторона Мариуполя стала полностью черной. Многоэтажки в копоти. Одна из секций жилого дома обрушилась сверху до низу. Азовцы* стреляли из противотанковых орудий по технике ополченцев прямо из окон квартир. Они били «Градом» по квартирам мирных жителей, при этом их противников внутри не было. Хотя в подвале находилось 10 человек, которых завалило плитами. Никого не удалось спасти.

«С братом копали могилы, старые люди, бабушки, дедушки поумирали. Кто-то просто от условий, которые сложились, кто-то просто из-за болезней», - говорит местный житель Владислав Пудак.

В одном из районов города больше нет нацбатальонов. Зачищен каждый двор, дом и квартира. Однако взрывы не прекращаются. В наступления пошли ВКС России. Точечные удары с воздуха наносятся по «Азовстали», где в бункерах на глубине нескольких десятков метров находятся вооруженные формирования Украины. Над заводом часто виден дым от разрыва снарядов.

*«Азов» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.