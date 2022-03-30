МО РФ: спецоперация прекратила работы с возбудителями опасных инфекций в ряде лабораторий США на Украине
В результате проведения спецоперации ВС РФ на Украине в секретных лабораториях США на территории страны прекратили работы по изучению возбудителей опасных инфекций. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«В результате проведения специальной военной операции прекратились исследования в ряде украинских биолабораторий, в которых по заказу Пентагона проводились работы со штаммами возбудителей особо опасных инфекций», - заявил Конашенков.
Также в Минобороны сообщили, что Киевский режим рассматривал возможность использования биооружия против населения Донбасса и РФ. По его словам, попавшие в распоряжении российского военного ведомства документы указывают на планы Киева использовать дроны, способные распылять смертельно-опасные вещества.
Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов