МО РФ: спецоперация прекратила работы с возбудителями опасных инфекций в ряде лабораторий США на Украине

Исследования в украинских лабораториях проводились по заказу Пентагона, заявили в Минобороны РФ.

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В результате проведения спецоперации ВС РФ на Украине в секретных лабораториях США на территории страны прекратили работы по изучению возбудителей опасных инфекций. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В результате проведения специальной военной операции прекратились исследования в ряде украинских биолабораторий, в которых по заказу Пентагона проводились работы со штаммами возбудителей особо опасных инфекций», - заявил Конашенков.

Также в Минобороны сообщили, что Киевский режим рассматривал возможность использования биооружия против населения Донбасса и РФ. По его словам, попавшие в распоряжении российского военного ведомства документы указывают на планы Киева использовать дроны, способные распылять смертельно-опасные вещества.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов