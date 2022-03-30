Посол РФ в Нидерландах рассказал об угрозах его семье из-за спецоперации на Украине
Дипломат и ранее получал угрозы, но обращения в полицию не привели к каким-либо результатам.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Королевстве Нидерландов Александр Шульгин рассказал телеканалу «Звезда», что ему стали поступать на телефон сообщения с угрозами. Также дипломат предоставил скриншот соответствующего сообщения. Некто писал ему, что надеется, что «кто-то их пристрелит».
«У Александра Шульгина есть жена, она его поддерживает. Будем знать. Я надеюсь кто-то ее пристрелит, прямо у него на глазах. А затем его. Проваливай отсюда», - говорится в сообщении.
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