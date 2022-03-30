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Посол РФ в Нидерландах рассказал об угрозах его семье из-за спецоперации на Украине

Алексей Курильченко
23:15 30.03.2022
Дипломат и ранее получал угрозы, но обращения в полицию не привели к каким-либо результатам.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Королевстве Нидерландов Александр Шульгин рассказал телеканалу «Звезда», что ему стали поступать на телефон сообщения с угрозами. Также дипломат предоставил скриншот соответствующего сообщения. Некто писал ему, что надеется, что «кто-то их пристрелит».

«У Александра Шульгина есть жена, она его поддерживает. Будем знать. Я надеюсь кто-то ее пристрелит, прямо у него на глазах. А затем его. Проваливай отсюда», - говорится в сообщении.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Посол рассказал, что подобные сообщения ему поступали неоднократно. Получают их и другие российские дипломаты.

«Это такая своеобразная реакция на интервью, которое я 13 марта дал центральному голландскому телевидению, где рассказывал о смысле нашей специальной операции по защите людей Донбасса. Кстати это не первые угрозы, которые я получаю - и мои товарищи получают. Грозят убийством и торгпреду и членам его семьи. Мне поступали угрозы пару лет назад, достаточно конкретные - даже с указанием места, где меня подкараулят», - сообщил посол.

По данному факту посол обращался в полицию, однако голландские правоохранители неохотно реагировали на заявления.

«Мы сообщили в полицию об этих угрозах... Но как проводит голландская полиция расследования тоже понятно. Пару лет назад нашли и установили человека, который мне угрожал, сказали, что он психически неуравновешенный. Поинтересовались - не собираются ли его не то что арестовать, в может подлечить? Сказали - нет, пусть дальше пишет эти сообщения, мы с ним провели воспитательную беседу», - рассказал посол.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении украинских врача Геннадия Друзенко и телеведущей Натальи Мосейчук, призывавших к насилию в отношении российских военнослужащих. Друзенко в эфире украинского телеканала публично призывал к насилию в отношении российских военных. Мосейчук высказывала угрозы в адрес российских летчиков.

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