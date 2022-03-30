Оперативно-тактическая и беспилотная авиация РФ поразила 69 военных объектов Украины
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что во время проведения спецоперации по защите Донбасса российская оперативно-тактическая и беспилотная авиация в течение суток поразила 69 военных объектов украинской армии. В их числе, подчеркнул Конашенков, 52 опорных пункта и района сосредоточения боевой техники ВСУ.
«В течение дня оперативно-тактической и беспилотной авиацией поражены 69 военных объектов Украины. Среди них: три командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня, восемь складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения и 52 опорных пункта и района сосредоточения боевой техники», - отметил представитель оборонного ведомства на брифинге.
Кроме того, в Минобороны РФ заявили об уничтожении 1 767 танков и других боевых бронированных машин Украины. Более того, как указал Игорь Конашенков, киевский режим планировал применить беспилотники, способные распылять смертельно опасные вещества.
Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов