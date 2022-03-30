Подразделения Вооруженных сил России в Донбассе продвинулись еще на восемь километров

В районе населенного пункта Золотая Нива уничтожены до 50 человек личного состава, три танка, пять БМП, восемь автомобилей различного назначения ВСУ.

© Видео: Министерство обороны России © Фото: Народная милиция ЛНР

ВС РФ, развивая наступление в ходе спецоперации, прорвали укрепленную оборону противника и, форсировав реку Шайтанку, вступили в бой с подразделениями 53-й механизированной бригады ВСУ на подступах к Великой Новоселке.

В процессе зачистки от нацформирований населенного пункта Золотая Нива продвижение составило восемь километров. В данном районе уничтожены до 50 человек личного состава, три танка, пять БМП, восемь автомобилей различного назначения ВСУ.

По данным Министерства обороны России, подразделения ЛНР продолжают наступление на Северодонецк и ведут бои по зачистке населенного пункта Житловка. Украинские нацбатальоны на северодонецком направлении несут серьезные потери. На киевском и черниговском направлениях происходит плановая перегруппировка войск.

Ранее корреспондент «Звезды» показал, как работают «Искандеры» ВС РФ в ходе спецоперации на Украине. Расчеты комплексов уничтожили два ракетно-артиллерийских склада ВСУ в Донецкой области. Наряду с «Калибром» и «Кинжалом» эти комплексы обеспечивают российским войскам подавляющее превосходство в ударной мощи.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов