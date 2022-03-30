Фрагменты ракеты на школьном поле: последствия обстрела жилого дома в Донецке

Части ракеты отбросило на несколько сотен метров, и они едва не попали в здание школы.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Корреспондент телеканала «Звезда» Станислав Иващенко обнаружил в районе Донецка Текстильщик фрагмент ракеты ВСУ, которая упала сегодня на жилой многоэтажный дом. Фрагмент ракеты отбросило на несколько сотен метров от дома - он упал на территорию школы.

«Часть снаряда упала на школьном футбольном поле - в трехстах метрах от многоэтажки. Там мы нашли обломки снаряда. Предположительно, это была ракета - на ее части хвостовика написано "Не трогать"», - рассказал корреспондент.

Тридцатого марта ВСУ нанесли ракетный удар по жилому многоэтажному дому в Донецке, в микрорайоне Текстильщик. В результате обстрела обрушились несколько верхних этажей. По предварительной информации, в результате обстрела погибли два человека.