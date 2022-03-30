В стране и мире В США запретили линчевание Виталий Музыка Закон получил имя Эммета Тилля, 14-летнего афроамериканца, жестоко убитого по несправедливому обвинению. © Фото: Michael Kappeler dpa Globallookpress Читайте нас на: В США законодательно запретили линчевание спустя сто лет споров, соответствующий документ подписал президент США Джозеф Байден. Об этом сообщено на сайте Белого Дома. «Почти 100 лет назад представитель штата Северная Каролина Джордж Уайт - единственный темнокожий в конгрессе в то время - впервые представил закон против линчевания. Сотни подобных документов не пробились в качестве закона», - сказал Байден на церемонии подписания. Закон о борьбе с линчеванием безуспешно пытались принять на федеральном уровне в течение века. Теперь, после подписания документа, линчевание будет преследоваться в США как преступление на почве ненависти. Ранее сообщалось, что в американском штате Айова губернатор Ким Рейнолдс приняла закон, запрещающий применение удушающих приемов сотрудниками полиции. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика