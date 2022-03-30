Небезня заявил, что западное оружие могут ввозить на Украину в «медицинских» автомобилях

Из публикаций в интернете видно: ВСУ пользуются автомобилями компании DHL для перевозки вооружений, заявил Небензя.

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Москва допускает возможность ввоза западного вооружения на территорию Украины в автомобилях с медицинской символикой. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

«Не можем исключать, что под прикрытием автомобилей этих организаций [ООН и ОБСЕ] или автомобилей с медицинской символикой на Украину из сопредельных государств могут ввозиться те самые вооружения, которые Запад столь щедро наобещал Киеву», - заявил Небензя.

Ранее сообщалось, что Министр обороны России Сергей Шойгу назвал безответственной позицию стран Запада, которые осуществляют поставки летального вооружения на Украину.