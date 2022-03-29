В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Испании заявили, что США начали саморазрушение глобальной гегемонии доллара

алиса краузова
06:02 29.03.2022
В Испании предсказали возможное банкротство США из-за подрыва долларовой экономики.
В Испании заявили, что США начали саморазрушение глобальной гегемонии доллара
© Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

В настоящий момент, в связи с действиями Соединенных Штатов, оказался запущен процесс саморазрушения глобальной гегемонии доллара. К такому выводу пришел испанский обозреватель Рафаэль Поч.

По мнению журналиста, запустило падение «исполина» решение о блокировке хранящихся на Западе резервов Центробанка РФ. Этим действиям США показали миру, что не стоит думать, будто бы их средства пребывают в безопасности. Подобный прецедент, как считает автор статьи, стал сигналом о том, что Вашингтон может односторонне конфисковать чужие резервы потому, что не одобряет действий их владельца.

В итоге, согласно прогнозу Поча, РФ, Китай и другие страны-члены БРИКС начнут поиски более безопасных валют и финансовых механизмов. Обозреватель обратил особенное внимание на тот факт, что ни одно из государств этого объединения не стало поддерживать санкции против России. Также отказались присоединиться к ведению санкционной политики Турция, страны Центральной и Западной Азии и Персидского залива.

Как предположил аналитик в работе для издания Publico, отказ от использования доллара в качестве валюты для торговли в нефтяной отрасли может обернуться банкротством Соединенных Штатов. При этом, Саудовская Аравия уже начала переговоры с КНР об операциях в юанях.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:17 В стране и мире
Видео
Помощь в каждый дом: как доставляют вещи и продукты жителям Рубежного в ЛНР
05:05 Армия
Видео
Определить диверсанта: как работает блокпост ВС РФ в Черниговской области
04:10 В стране и мире
Шахта обрушилась из-за сильного землетрясения в Якутии
03:50 В стране и мире
«Они не заставят нас сделать это»: Песков о вероятности отправки сил в страны НАТО
02:15 В стране и мире
Минцифры рекомендовало мобильным операторам отказаться от безлимитных тарифов
Популярное
Видео
Авиация и ПВО ВС РФ сбили четыре украинских Су-24 над Черниговской областью
Видео
Вооруженные силы России сбили украинский истребитель Су-27 в небе над ДНР
СМИ: план США по увеличению поставок газа в Европу может обернуться «катастрофой»
Видео
Российские высокоточные крылатые ракеты уничтожили цеха Львовского радиоремонтного завода
Видео
Разрушительная сила: момент уничтожения «Бука» ВСУ российским «Искандером» попал на видео
Видео
Минобороны РФ показало кадры пуска «Калибров» по объектам ВСУ из акватории Черного моря
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.