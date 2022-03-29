В Испании заявили, что США начали саморазрушение глобальной гегемонии доллара

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В настоящий момент, в связи с действиями Соединенных Штатов, оказался запущен процесс саморазрушения глобальной гегемонии доллара. К такому выводу пришел испанский обозреватель Рафаэль Поч.

По мнению журналиста, запустило падение «исполина» решение о блокировке хранящихся на Западе резервов Центробанка РФ. Этим действиям США показали миру, что не стоит думать, будто бы их средства пребывают в безопасности. Подобный прецедент, как считает автор статьи, стал сигналом о том, что Вашингтон может односторонне конфисковать чужие резервы потому, что не одобряет действий их владельца.

В итоге, согласно прогнозу Поча, РФ, Китай и другие страны-члены БРИКС начнут поиски более безопасных валют и финансовых механизмов. Обозреватель обратил особенное внимание на тот факт, что ни одно из государств этого объединения не стало поддерживать санкции против России. Также отказались присоединиться к ведению санкционной политики Турция, страны Центральной и Западной Азии и Персидского залива.

Как предположил аналитик в работе для издания Publico, отказ от использования доллара в качестве валюты для торговли в нефтяной отрасли может обернуться банкротством Соединенных Штатов. При этом, Саудовская Аравия уже начала переговоры с КНР об операциях в юанях.