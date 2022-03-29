Определить диверсанта: как работает блокпост ВС РФ в Черниговской области

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В самом начале военной спецоперации российским военным удалось занять оставленные ВСУ окопы и блиндажи на развилке по дороге к городу Чернигову. Этот блокпост стал первым блокпостом ВС РФ в области. Теперь здесь идет постоянная работа по пропуску через КПП украинских беженцев.

Истории всех мирных граждан, покидающих Украину, примерно похожи. Страх и неизвестность заставляют покидать свои дома и стремиться к безопасным территориям.

Подгоняет вперед и тяжелая ситуация с продовольствием. Пример тому - семья из Городни. В оставленном украинскими военными и отрезанном от райцентра городе гуманитарная ситуация на грани критической.

На автомобилях повсюду белые флаги. Некоторые машины забиты до предела: нужно суметь выбраться вместе со всеми членами семьи. Семь человек в салоне и забитый детскими вещами багажник - обычное дело.

Российские военнослужащие при досмотре максимально вежливы и приветливы. Все хорошо понимают, как непросто приходится людям, оставляющим за спиной все, что у них было.

«Конечно, мы разговариваем со всеми вежливо, культурно просим. На это люди реагируют адекватно и сразу видят, когда к ним хорошо относятся, успокаиваются. Мы не желаем никому зла, поэтому люди к нам очень хорошо относятся», - объясняет военнослужащий ВС РФ Максим.

Тем не менее, нужно не забывать оставаться начеку. Порой украинские диверсанты пытаются выдать себя за беженцев и провезти через КПП вооружение. Это могут быть как несколько гранат, так и что-то более крупное и серьезное. Прячут в автомобилях, стараясь скрыть получше, однако бдительность российских военных сложно обмануть.