Песков: страны Запада ведут «тотальную войну» против РФ в сферах экономики и торговли

В Кремле заявили о «тотальной войне» против России в экономике и торговле.

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Западные страны развязали тотальную войну против РФ в экономической и торговых сферах Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также подметил в эфире телекомпании PBS, что беспокойство российской стороны вызывают высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. По мнению Пескова, то, что позволяет себе говорить глава Соединенных Штатов можно считать личным оскорблением.

Ранее Дмитрий Песков отмечал, что российские власти будут самым внимательным образом следить за высказываниями Джо Байдена после недавнего инцидента. До этого глава Белого дома неосторожно отозвался о президенте России, заявив, что тот «не может оставаться у власти».