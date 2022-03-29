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Расчеты С-400 «Триумф» подготовились к боевой стрельбе на учениях в Астраханской области

23:06 29.03.2022
Учение сил ПВО Центрального военного округа продлятся до апреля.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» дивизии противовоздушной обороны (ПВО) Центрального военного округа (ЦВО) завершили подготовку к выполнению боевых пусков зенитных управляемых ракет на учении в Астраханской области.

Расчеты «Триумфов» с помощью транспортно-заряжающих машин установили контейнеры с зенитными управляемыми ракетами на пусковые установки систем противовоздушной обороны С-400. Военнослужащие отработали нормативы по заряжанию пусковых установок, переводу техники из походного положения в боевое, а также сдали зачеты на знание руководящих документов по организации и несению боевого дежурства. После заряжания пусковые установки заняли огневые позиции для выполнения боевой стрельбы по ракетам-мишеням, имитирующим современные и перспективные средства воздушного нападения.

Учение сил ПВО Центрального военного округа завершится в апреле. В нем задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники, около 1000 военнослужащих из числа боевых расчетов зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», офицеров управления и командных пунктов двух дивизий противовоздушной обороны Центрального военного округа.

Материал подготовили Игнат Далакян и Вадим Михеев.

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